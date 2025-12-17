齊藤京子と水野美紀がダブル主演する火ドラ★イレブン『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』（カンテレ・フジテレビ系／毎週火曜23時）の第11話が16日に放送され、レイコ（齊藤）が沙織（新川優愛）から告げられた“信じがたい事実”に衝撃を受けると、ネット上にも「沙織えぐすぎるな」「かわいそう」などの声が集まった。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】衝撃のあまり立ち尽くすレイ