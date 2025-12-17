NOISEMAKERが本日12月17日、HIKAGEのGENとCVLTEのaviel kaeiを迎えた新曲「NORTH WIND (feat. GEN from HIKAGE / CVLTE)」を配信リリースした。同コラボ新曲のテーマは“距離”。北海道で生まれ育った3組が、世界へ飛び出すために乗り越えなければならなかった物理的な距離、夢や目標などあらゆるものに立ちはだかる距離という壁を壊すための1曲としてして届けられる。なお「NORTH WIND (feat. GEN from HIKAGE / CVLTE)」は今後、