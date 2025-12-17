友人の結婚式で出会った男女が、ひょんなことからレンタカーに乗り合わせて旅に出る。カーナビに導かれてたどりついたのは、くぐり抜けると人生のターニングポイントをやり直せる“不思議なドア”だった――。【写真】この記事の写真を見る（16枚） ◆◆◆「すこし・ふしぎ」なロマンティック・コメディ映画『ビューティフル・ジャーニー ふたりの時空旅行』は、かつて藤子・F・不二雄が「すこし・ふしぎ（＝SF）」と呼ん