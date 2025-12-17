臨時国会は17日が会期末です。高市首相は16日、日本維新の会の吉村代表と会談し、衆議院議員の定数削減法案について2026年の通常国会での成立を目指すことを確認しました。高市首相：（議員定数削減法案は）衆議院選挙制度に関する協議会のもと、国勢調査の結果を踏まえつつ、自民・維新が協力をして確実に成案を得ることを目指すということで合意を致しました。日本維新の会・吉村代表：審議をされることなくこの会期の終わりを迎