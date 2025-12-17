〈「突然うちの会社に遊びに来て、その場で…」サイバー藤田晋が、初対面のDeNA南場智子に告げた“大胆すぎる一言”〉から続くサイバーエージェント創業者の藤田晋氏が12月12日付で社長を退き、会長に就任した。新刊『勝負眼 「押し引き」を見極める思考と技術』も累計7万部（電子書籍含む）を突破するなど話題を集め続けている。【写真】この記事の写真を見る（3枚）「週刊文春」の好評連載「リーチ・ツモ・ドラ1」では社長退任