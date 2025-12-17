広島の育成契約を含む新人９選手が１６日、マツダスタジアムなどの球団施設を見学した。ドラフト１位・平川蓮外野手（２１）＝仙台大＝は、左右両打席で右中間席最深部に設けられている「エディオンＺＯＮＥ」への看板直撃弾を宣言。１６０メートル級の特大アーチをかけ、鯉の看板選手を目指していく。どこまでもワクワクさせてくれる男だ。マツダスタジアムに足を踏み入れた平川は、目を輝かせながらゆっくりと場内を見渡した