今季まで巨人でプレーしたフォスター・グリフィン投手（30）が米大リーグ、ナショナルズと年俸550万ドル(約8億5000万円)で1年契約に合意した。AP通信が16日（日本時間17日）に報じた。9月下旬に就任したナショナルズの新編成本部長ポール・トボーニ氏にとって初のフリーエージェント補強となる。グリフィンは、2014年のMLBドラフトでロイヤルズから1巡目指名を受け、2020年に同球団でメジャーデビューを果たした。2022年には