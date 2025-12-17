タイとカンボジアの軍事衝突が国境から内陸部にまで拡大する中、カンボジア政府はタイ軍が世界遺産「アンコールワット」があるシェムリアップ州を空爆したとして非難しています。空爆の音が聞こえたとして慌てて避難する子供たち。カンボジア政府はタイ軍が15日、国境から50km離れたシェムリアップ州の避難所近くを空爆したと発表しました。シェムリアップ州はタイと国境を接しておらず、観光で人気の世界遺産「アンコールワット」