ヒルトン沖縄宮古島リゾートは、屋外温水プールを12月28日から2026年3月19日までの期間限定で営業する。ホテル内にある屋内プール2つと屋外プール3つのうち、屋外ファミリープールが期間限定で温水プールになる。ファミリープールは水深1.2メートルで、一部に透明な壁を設けており、水中で楽しむ姿を撮影できる。営業時間は12月28日から31日までと2026年3月は午前9時から午後5時まで、2026年1月と2月は午前10時から午後5時まで。料