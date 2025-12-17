鈴木農相は「おこめ券」の配布策を推したが…（写真：Hiroshi-Mori-Stock/Shutterstock.com）コメの価格高騰が社会問題となった2025年。今年のコメ生産量は増えたはずなのに価格は下がるどころか最高値を更新し、このまま越年しそうな気配さえある。ただ、現実には新米が出回り始めた夏以降、コメの売れ行きはがくんと落ち、在庫が急増した。需要がついてこない高値は早晩崩れるのが商品市場の常だ。どこかが安売りに走らないか、