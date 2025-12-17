混合ダブルス1次Lフィンランド戦の第2エンド、ショットを放つ青木豪。左は小穴桃里＝ケロウナ（共同）【ケロウナ（カナダ）共同】カーリングのミラノ・コルティナ冬季五輪最終予選第11日は16日、カナダのケロウナで混合ダブルスの1次リーグが行われ、A組で日本の小穴桃里、青木豪組はフィンランドのペアを7―3で下し、3勝2敗とした。続いてトルコと対戦。韓国が5連勝でプレーオフ進出を決めた。1次リーグはA、B組の各8ペアが