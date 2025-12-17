■「静かで安定した日本」の評価が変わろうとしている「初の女性首相」として大きな注目を集めた高市早苗政権。しかし、英語圏メディアの焦点はそこにない。彼らが注視しているのは、「日本という国の立ち位置そのものが変わり始めたのではないか？」という、より大きな変化である。写真＝共同通信社2025年11月7日の衆院予算委で答弁する高市首相。「台湾有事は存立危機事態になり得る」とした - 写真＝共同通信社台湾発言、財政運