巨人のライバルだった名選手の記憶を掘り起こしてきた「巨人が恐れた男たち」。最終回は星野仙一さんの足跡をたどる。打倒・巨人に全てをかけてきた「闘将」。２００５年、その宿敵からまさかの監督要請を受け、胸中は揺れ動く…。激情の中日時代を振り返る「最大の敵編」、２０年前の夏を初めて巨人の元オーナー・滝鼻卓雄氏（８６）らが語った「幻の監督編」。関係者の証言で「星野仙一と巨人」に迫る。（取材・構成＝太田倫