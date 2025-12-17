伝統の箱根駅伝は来年１月２、３日に第１０２回大会を迎える。スポーツ報知では出場する全２１チームを連載で特集する。第８回は３年連続２５回目の出場を果たした中央学院大。＊＊＊＊石橋楽人主務（３年）は、前回３区で走った市川大世を推した。入学当初は故障を抱えていたが「そこから全てこつこつやってきて、復帰してからも活躍が早かった。去年は往路の３区で起用されて、全員が４年生の中、（当時）２年生で唯