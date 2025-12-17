Snow Manが、『オリコン年間ランキング 2025』の作品別売上数部門で2年連続、最多の6冠を達成しました。17日に発表された同ランキングの主要10部門のうち、『年間シングルランキング』、『年間アルバムランキング』、『年間合算アルバムランキング』、『年間DVDランキング』、『年間Blu-ray Discランキング』、『年間ミュージックDVD・Blu-ray Discランキング』の6部門で、Snow Manの作品が1位に輝きました。『年間シングルランキ