俳優の舘ひろし（７５）が来年６月１９日に公開される映画「免許返納！？」に主演することが１６日、分かった。「あぶ刑事」のダンディーさとはまったく違う、舘ひろし史上、最高の“ドタバタコメディー”が幕を開ける。舘が演じる映画スター・南条弘は、１９９４年公開の映画「免許がない！」で演じた役と同一人物。「教習所に通う南条弘というコミカルなキャラクターを演じてから、気づけば約３０年の歳月が流れました」と