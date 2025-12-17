サイクロンの影響で600人以上の死者が出ているスリランカに派遣されていた日本の医療チームが帰国しました。記者「国際緊急援助隊医療チームが日本に到着しました。日本に住むスリランカの方々が迎えに来ています」帰国したのはJICA＝国際協力機構の国際緊急援助隊です。豪雨により甚大な被害を受けたスリランカで医療支援を行うため、今月3日に日本を出発し、病院の機能が失われるなどした西部の町・チラウで活動。12日間で1255人