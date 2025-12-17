ソフトバンクの松本晴投手（24）が16日、福岡市内の球団事務所で契約更改交渉し、2700万円増の年俸3600万円でサインした。今季は29試合に登板して6勝6敗、防御率2・76。今季年俸の4倍となる大幅昇給に「しっかりと評価してもらった」と話した。3年目の今季は救援で開幕1軍入りして好投を続け、5月下旬に先発に配置転換されて勝ち星を重ねた。ただ、8月末から調子を落として再び救援に回り「自分としては悔しいシーズンだった」