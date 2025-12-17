自然豊かな大分県日田市内を歩きながら街の魅力を見つめ直すイベント「ひたあるき〜ふるさと再発見ウォーク〜」が13日、市中心部を流れる三隈川周辺であった。寒空の下、家族や友人らと参加した約200人がウオーキングしつつ、穏やかな三隈川の水面や隈地区の町並みを楽しんだ。市内の20公民館でつくる市公民館運営事業団の主催。新型コロナウイルス禍のため、公民館による合同イベントは6年ぶりで、ウオーキングは初めての開催