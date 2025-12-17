法の支配に基づく世界の平和と安定は維持できるのだろうか。米国の安全保障政策に強い不安を禁じ得ない。第2次トランプ政権で初となる国家安全保障戦略（NSS）が公表された。唯一の同盟国である米国のNSSは、日本の安全保障にも大きな影響をもたらす。NSSはインド太平洋地域を「主要な経済的・地政学的戦場」と位置付け、重視する姿勢を示した。中国を念頭に、台湾海峡での一方的な現状変更は支持しない政策を堅持し、台湾