大分県の佐藤樹一郎知事は16日の定例記者会見で、今年の県政を振り返り、象徴する漢字として「訪」を選んだ。2025年は大阪・関西万博や宇佐神宮（宇佐市）の創建1300年に加え、4月には台湾の格安航空会社（LCC）「タイガーエア台湾」が大分空港（国東市）と台北の桃園空港を結ぶ定期直行便を就航。県内を訪れた外国人宿泊客は、新型コロナウイルスの流行後では最多となる170万人に迫る勢いになっていることなどを理由に挙げた