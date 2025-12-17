災害時の救助や安全確認などで無人機ドローンを活用する幅を広げようと、官民による実証実験が大分県日田市で取り組まれた。目視できる範囲外まで飛行ルートを設定したドローンを飛ばし、人工知能（AI）を駆使して地上の人や障害物を検知する試み。こうした遠隔操作や自動操縦の実用化がさらに進めば、飛行エリアの拡大や1人で複数機を管理・操縦することが可能となり、人手不足の解消、省力化も期待できるという。実証実験は2