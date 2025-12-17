西日本新聞社は、ベテラン記者によるニュース解説イベント「聞く西日本新聞〜新春生解説〜」を来年1月22日午後7時から、福岡市・天神の西日本新聞会館で開きます。本紙の音声メディア「西日本新聞Podcast（ポッドキャスト）」の番組「聞く西日本新聞」の公開収録を兼ねた催しです。抽選で40人を無料でご招待します。当日は、本紙の植田祐一編集局次長、元論説委員長の久保田正広・特別論説委員、報道センターの下村ゆかり記者