長崎県雲仙市小浜町を拠点に福祉サービス事業を展開する「おばまの森」の設立15周年記念クリスマス会が14日、市内であった。新潟県佐渡市の太鼓芸能集団「鼓童」のメンバーも登場し、華麗なばちさばきで祝いの場に花を添えた。出演したのは鼓童の元代表、見留知弘さん（55）ら3人。おばまの森社長の森久之さん（52）も高校卒業後、4年間ほど在籍し、見留さんと一緒の舞台に立った経験がある。その縁で今回の企画が実現した。