国内外を遍歴する作曲家でピアニストの中村天平さんのコンサートが13日、長崎県平戸市の田平町民センターであり、約120人がパワフルかつ繊細な調べに聞き入った。中村さんは大阪芸大演奏学科を卒業。中学時代に阪神大震災で自宅が全壊した経験から、被災地にピアノ本体と演奏を届けるプロジェクトを手がけた。欧州46カ国での演奏ツアーでも知られ、ウクライナ支援のために現地でチャリティー演奏に取り組んでいる。この日は