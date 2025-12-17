トヨタ「新型RAV4」まもなく発売！トヨタは2025年10月29日から開催された「ジャパンモビリティショー2025（JMS2025）」において、2025年度中の国内発売が予定されている新型「RAV4」（6代目）を世界に向けて初公開しました。7年ぶりに全面刷新するRAV4ですが、JMS2025では日本仕様のプロトタイプとされる3つのモデルが展示され、注目されています。【画像】超カッコいい！ これが新型RAV4」です！（30枚以上）RAV4はどのよう