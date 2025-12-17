県は16日、佐賀空港（佐賀市）と中国・上海を現在週2往復で結んでいる定期路線が、22日から休止されると発表した。冬ダイヤが終わる来年3月28日まで。同路線は今月、週4往復から2往復に減らされたばかりだった。佐賀−上海線は中国の格安航空会社（LCC）春秋航空が、今月から月曜と金曜に1往復ずつ運航。県によると、同社から明確な理由の説明はなかったものの、中国政府による日本への渡航自粛の呼びかけ以降、搭乗率が下がっ