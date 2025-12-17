佐賀県鹿島市は16日、子育て支援費や水道料金の一部減免費など計3億7067万円を増額する本年度一般会計補正予算案を発表した。17日の定例会最終日に提案する。国が進める総合経済対策に伴う措置。水道料金については、来年3〜4月請求分の基本料金2300円を減免し、簡易水道利用者にも同額を給付する。子育て支援策では、18歳までの子ども1人当たり2万円を支給。来年1〜2月分の小中学校の給食を無償化する。物価高対策として、