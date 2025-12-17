佐賀県議会は16日、定例会最終本会議を開き、会期中に追加上程した本年度一般会計補正予算案など計41議案を可決、認定などして閉会した。追加上程の補正予算案は217億7052万円を増額する内容。食材費や光熱費高騰の影響が長期化している医療機関や福祉施設などへの支援金事業費12億5891万円を盛り込んだ。閉会後、記者団の取材に応じた山口祥義知事は、陸上自衛隊佐賀駐屯地（佐賀市）の輸送機オスプレイが15日から夜間飛行