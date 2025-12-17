佐賀市の古湯映画祭にゆかりがある俳優の故仲代達矢さんを追悼するパネル展が、映画祭の会場である市立富士公民館「フォレスタふじ」で開かれている。25日まで。仲代さんは2012年と23年にゲストとして映画祭に参加した。12年の映画祭では「仲代達矢をかいま見る」と題して「切腹」（1962年）や「乱」（85年）など出演した7作品が上映され、シンポジウムで映画ファンに演技論や撮影秘話を披露した。今回のパネル展では、会場