日本酒の製造技術をベースにした「クラフトサケ」を製造販売する天郷（あまのさと）醸造所（福岡県福智町）が、老舗蔵元の萬年亀酒造（同県久留米市）の事業を承継することが分かった。12日に株式の100％を取得した。クラフトサケメーカーが日本酒製造に参入するのは全国的にも珍しいという。取得額は非公表。