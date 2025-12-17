福岡県久留米市は15日、食料品などの物価高騰対策として、市民に1人当たり3千円を、18歳以下にはさらに1人当たり2万円を支給すると発表した。両事業の費用として、計22億3432万円を追加する本年度一般会計補正予算案を、市議会定例会最終日の17日に追加提案する。