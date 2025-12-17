福岡県大牟田市で新たに開校する市立中の校名を、教員や住民らでつくる協議会が「桜花（おうか）中」とするよう市教育委員会に答申したことを巡り、「特攻機を連想させる名前で不適切だ」との異論が出ている。10を超える市民団体が19日、再考を求める申し入れ書を市教委に提出する予定。市教委は申し入れの内容を検討した上で、最終的に判断したいとしている。