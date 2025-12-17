J1福岡は16日、J2いわきからDF辻岡佑真（24）を完全移籍で獲得したと発表した。183センチ、83キロのセンターバックで、左足からの精度の高いキックが武器。今季は期限付きで加入したJ3北九州でプレーし、リーグ戦36試合に出場して2得点だった。クラブを通じて「勝利に貢献できるように日々自分を高めていきたい」などとコメントした。