J3北九州は16日、増本浩平監督（43）の続投を発表した。就任1年目の2024年は7位、今季は17勝5分け16敗の勝ち点56で8位ながら、若手を中心に選手を育成した。クラブを通じて「この2シーズンの悔しさを忘れずにさらに厳しく強く、ハートが灰になるまで北九州らしく戦い抜きたい」などとコメントした。