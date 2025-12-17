こんなに柔らかい海風に包まれたのはいつぶりだろう−。台湾最大の港湾都市、高雄の海に向き合い、ゆっくり目を閉じてみた。マフラーを巻き足早に歩く福岡から、チャイナエアライン機で3時間足らずのフライト。気温23度と心地よい南の「港都」のとりこに、私はなった。（小野浩志）5日午後。高雄国際空港に着くと、ロビーから建物の外まで数千人の若者が詰めかけていた。K−POPやK−ドラマの主役たちが一堂に会する「アジア・