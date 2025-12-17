日本女子プロゴルフ協会は16日、JLPGAアワード2025を開催し、賞金女王の佐久間朱莉選手が4冠を達成しました。佐久間選手は、今シーズンKKT杯バンテリンレディスで初優勝を収め、シーズン4勝を飾ります。36試合に出場すると年間トップ10は19回。年間獲得賞金は2億2728万5959円で賞金ランキング第1位に輝きました。そのほか年間最優秀選手賞、平均ストローク第1位(70.0585)を獲得し、個人3冠を達成。また3ツアー対抗戦「Hitachi 3Tou