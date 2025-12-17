NY原油先物1月限（WTI）（終値） 1バレル＝55.27（-1.55-2.73%） ニューヨーク原油の２０２６年１月限は続落。ウクライナ和平協議がクリスマスまでに合意に至るとの観測が強まっていることが引き続き相場を圧迫した。ウクライナのゼレンスキー大統領はロシアへの和平案は数日以内に提示される述べ、米国との交渉は最終段階にあるとの認識との見通しを示した。 時間外取引で１月限は下落。通常取引