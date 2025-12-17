安倍晋三元首相を銃撃した山上徹也被告（45）の裁判員裁判が大詰めを迎えようとしている。12月18日に検察側の論告求刑と弁護側の最終弁論が行われ、来年1月21日に判決が言い渡される予定だ。総理大臣経験者が殺害されたのは1936年の二・二六事件以来となる重大事件、山上被告の量刑はどうなるのか。＊＊＊【写真を見る】自殺した父と兄、宗教に貢ぐ母山上容疑者の複雑な家庭環境参議院選挙の応援演説のため奈良を訪れた安