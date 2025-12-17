伝統の箱根駅伝は来年１月２、３日に第１０２回大会を迎える。スポーツ報知では出場する全２１チームを連載で特集する。第８回は３年連続２５回目の出場を果たした中央学院大。＊＊＊＊１０月の箱根予選会は、２００７年以来のトップ通過を果たした。近田が日本人トップで個人１００位以内に８人が入るとなるなど、持ち前の粘り強さを発揮した。１１月の上尾シティーハーフマラソンで三代田、長友、徳善、山中の２年生