ＤｅＮＡの牧秀悟内野手（２７）が１６日、将来的なメジャー挑戦願望を明かした。横浜市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、現状維持の２億５０００万円でサイン。来年３月に開催されるＷＢＣでスタメン出場し侍ジャパンを再び世界一に導き、ＤｅＮＡでリーグ制覇を味わい大リーグ挑戦という青写真を描いた。ハマの主将はまずチームのＶ、その先に世界を見据えていた。「メジャーでやってみたいという思いはできてます。アメ