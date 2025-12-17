◆第７７回朝日杯フューチュリティステークス・Ｇ１（１２月２１日、阪神競馬場・芝１６００メートル）２歳マイル王を決める第７７回朝日杯フューチュリティＳ・Ｇ１は２１日、阪神競馬場で行われる。リアライズシリウスは新馬戦を７馬身差で圧勝し、続く新潟２歳Ｓを４馬身差Ｖ。今福洋介オーナー（４９）がスポーツ報知のインタビューに応じ、新進気鋭のオーナーが上位人気馬で挑む心境、競走馬を購入するきっかけなどを語った