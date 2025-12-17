「ＰＯＧ２歳馬特選情報」（１６日）ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！◇◇〈栗東〉阪神ＪＦ４着だったスウィートハピネス（牝、北出）は河津桜賞（１月２５日・京都、芝１６００メートル）とエルフィンＳ（２月７日・京都、芝１６００メートル）の両にらみ。友道勢の動向。１１月の京都新馬を勝ったアドマイヤシュラ（牝）はエルフィンＳへ。１１月の東京