»³²¼ÃÒµ×¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡ØÀµÄ¾ÉÔÆ°»º¡Ù¤Î¸ø³«Æü¤¬2026Ç¯5·î15Æü¤Ë·èÄê¤·¡¢»Ô¸¶È»¿Í¡¢ÀôÎ¤¹á¡¢Ä¹Ã«ÀîÇ¦¡Ê¥·¥½¥ó¥Ì¡Ë¡¢¸«¾å°¦¡¢¾¾ËÜ¼ãºÚ¡¢¥Ç¥£ー¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¡¢ÂçÃÏ¿¿±û¡¢ÁÒ²Ê¥«¥Ê¡¢¹â¶¶¹îÅµ¡¢Áð´¢ÀµÍº¤Î¥É¥é¥ÞÈÇ¥ì¥®¥å¥éー¥­¥ã¥¹¥È¤ÎÂ³Åê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ »²¹Í¡§»³²¼ÃÒµ×¤Î¡È¹ñºÝÅª¤Ê¥­¥ã¥ê¥¢¡É¤Ï²¿¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡©¡ØÀµÄ¾ÉÔÆ°»º¡Ù±Ç²è²½¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²òÀâ Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô360ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¾®³Ø´Û¡Ø¥Ó¥Ã¥°¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ù