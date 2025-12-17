政界を相手にした旧統一教会（世界平和統一家庭連合）の全方位的ロビー疑惑をめぐる波紋が、拡大の一途をたどっている。【解説】世界に広がる旧統一教会「政界癒着」の影韓鶴子（ハン・ハクチャ）総裁を頂点とする中枢の人物たちが、長年にわたり教団の宿願事業だった「日韓トンネル」を現実化するため、ロビー活動を行ってきたとみられる情況が次々と明らかになり、捜査の矛先がどこまで及ぶのかにも関心が集まっている。大規模な