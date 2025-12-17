オランダの強豪アヤックスは12月16日、DF冨安健洋と、2026年６月までの契約を交わしたと発表した。万全なら世界クラスのDFとはいえ、膝の故障に苦しみ、昨シーズンの出場は１試合（約６分間）のみ。今年７月にアーセナルを退団して以降は無所属となっていた。なぜ欧州きっての名門が、14か月も実戦から遠ざかっている27歳の獲得に動いたのか。フットボールディレクターのマライン・ビューカー氏は、クラブの公式サイトを通じ