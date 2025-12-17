明治の教育家・福沢諭吉は、9人の子どもを育て上げた家庭人でもあった。彼が人生論を語ったエッセイ『福翁百話』には、夫婦や家族のあり方をめぐる珠玉の言葉が多く残されている。ここではその中から2話を取り上げ、福沢が書き残した、夫婦円満の法則を読み解く。※本稿は、教育家の福沢諭吉著、奥野宣之訳『福翁百話』（致知出版社）の一部を抜粋・編集したものです。※本記事には、今日の社会通念に照らして不適切と思われる言葉