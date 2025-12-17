セルティックの指揮官を辞して２か月も経っていないが、新天地が決定した。10月末に電撃辞任でグラスゴーを去ったブレンダン・ロジャーズが12月16日サウジアラビアのアル・カーディシーヤの新監督に就任した。２度目の指揮でセルティックを国内リーグ連覇に導いたロジャーズ。だが、今季はオフシーズンからチーム編成をめぐってクラブと衝突したことが騒がれると、開幕からの不振を受けてベンチを去っている。セルティック