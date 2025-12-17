ソフトバンクの大津亮介投手（26）が16日、みずほペイペイドームで2度目の契約更改交渉に臨み、1300万円増の年俸6800万円（金額は推定）でサインした。憧れの金子千尋氏がオリックス、日本ハムでつけていた背番号「19」を新たにつける右腕は来季の目標にゴールデングラブ賞を設定。自主トレではブルペン入りを前倒しし、開幕からフル回転する決意を述べた。新たに背番号「19」をつける自覚だ。大津は先発転向3年目となる来季の