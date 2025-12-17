ソフトバンクの嶺井は現状維持の推定年俸7500万円で更改した。4年契約の3年目だった今季は、63試合出場で打率.224、4本塁打、19打点で、5月11日の母の日に強烈な印象を残した。オリックス・田嶋からプロ初の2打席連続本塁打を放つなど、4打数3安打7打点の大暴れ。母・邦子さんに感謝していたベテランは「来年もその日に出られるように。頑張ります」と再現を意識していた。